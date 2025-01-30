30 янв. 2025 г., 17:45
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Новости ID: 85735062
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Нарушение обязательств Израиля в процессе освобождения палестинских заключенных

30 янв. 2025 г., 17:45
Новости ID: 85735062
Нарушение обязательств Израиля в процессе освобождения палестинских заключенных

Тегеран, 30 янврая. ИРНА — В четверг, Израиль приостановил третий этап операции по освобождению палестинских заключенных, несмотря на передачу трёх израильских военнослужащих.

Согласно информации, предоставленной телеканалом "Аль-Джазира", израильские источники сообщили о получении указаний о задержке передвижения палестинских заключенных, которые должны были быть освобождены сегодня из израильских тюрем. В рамках третьего этапа обмена заключенными планировалось освободить 110 палестинских заключенных в обмен на троих израильских военнослужащих.

Сегодня три израильских военнослужащих были переданы представителям Международного комитета Красного Креста в секторе Газа, которые затем возвратили их в Израиль. Однако вскоре после этого израильские источники объявили о приостановлении процесса передвижения каравана из 110 палестинских заключенных из израильских тюрем.

Один из источников безопасности Израиля сообщил газете "Едиот Ахронот", что автобусы, предназначенные для транспортировки палестинских заключенных, вернулись на свои исходные позиции. Также было выдано политическое распоряжение о приостановлении операции по освобождению палестинских заключенных до дальнейшего уведомления.

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