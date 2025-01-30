30 янв. 2025 г., 16:46
Journalist ID: 2177
??????? ID: 85735016
T T
0 Persons

ХАМАС: операция по регульярной передаче заключенных удивила мир

30 янв. 2025 г., 16:46
??????? ID: 85735016
ХАМАС: операция по регульярной передаче заключенных удивила мир

Тегеран, 30 января. ИРНА — движение ХАМАС сообщило, что операция по передаче израильских заключенных, проведенная с высокой степенью организованности, произвела значительное впечатление на международное сообщество.

В официальном заявлении ХАМАС подчеркивается, что бригады Эзз ад-Дина аль-Кассама, военное крыло ХАМАС и палестинского сопротивления, вновь продемонстрировали свои способности в контроле над полем боя. Операция по передаче заключенных, осуществленная с образцовой организованностью, произошла после того, как армия противника была успешно отброшена в секторе Газа.

В заявлении отмечается, что произошедшее подтверждает единство бригад аль-Кассама, Сарая аль-Кудс, военного крыла палестинского Исламского джихада, и других сил сопротивления как на поле боя, так и в управлении операцией по обмену заключенными, проведенной у дома лидера «Абу Ибрагима» (Яхья ас-Синвара), покойного лидера политического бюро ХАМАС.

Движение ХАМАС также отметило, что широкое участие граждан и сил сопротивления в операции по обмену заключенными в городе Хан Юнис на юге и в лагере Джабалия на севере сектора Газа служит подтверждением стойкости и мощи палестинского народа, а также единства групп сопротивления.

0 Persons

??? ???????????

You are replying to: .