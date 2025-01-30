30 янв. 2025 г., 16:19
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Новости ID: 85734995
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Двоих израильских заложников передали Красному кресту

30 янв. 2025 г., 16:19
Новости ID: 85734995
Двоих израильских заложников передали Красному кресту

Тегеран, 30 января. ИРНА — Корреспондент телеканала "Аль-Маядин" сообщил о хорошем состоянии здоровья двух израильских заложников.

Они были переданы Международному Красному Кресту у дома «Яхъя ас-Санвара» в Хан-Юнисе. Палестинцы выразили свою поддержку сопротивлению, выкрикивая лозунги у дома ас-Санвара.

Ранее «Яаков Амидрор», один из высокопоставленных командиров армии Израиля, предупредил о последствиях соглашения по обмену пленниками с палестинским сопротивлением, заявив, что с этим соглашением Израиль рискует усилить ХАМАС. При этом освобожденная израильтянка Агам Бергер носила палестинский флаг после своей свободы.

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