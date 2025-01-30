Двоих израильских заложников передали Красному кресту

Они были переданы Международному Красному Кресту у дома «Яхъя ас-Санвара» в Хан-Юнисе. Палестинцы выразили свою поддержку сопротивлению, выкрикивая лозунги у дома ас-Санвара.

Ранее «Яаков Амидрор», один из высокопоставленных командиров армии Израиля, предупредил о последствиях соглашения по обмену пленниками с палестинским сопротивлением, заявив, что с этим соглашением Израиль рискует усилить ХАМАС. При этом освобожденная израильтянка Агам Бергер носила палестинский флаг после своей свободы.