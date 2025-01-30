В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в США

"Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе", – отметил представитель Кремля

Пассажирский самолет American Airlines столкнулся c вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. на борту лайнера находилась группа фигуристов и тренеров российского происхождения.

Песков отметил, что в Кремле видят, «что эти печальные данные подтверждаются». «Там были и другие наши сограждане», — сказал Песков.