30 янв. 2025 г., 15:54
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В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в США

30 янв. 2025 г., 15:54
??????? ID: 85734967
В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в США

Тегеран, 30 января. ИРНА — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия скорбит вместе с семьями погибших и пострадавшими в результате авиакатастрофы над Вашингтоном.

"Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе", – отметил представитель Кремля

Пассажирский самолет American Airlines столкнулся c вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. на борту лайнера находилась группа фигуристов и тренеров российского происхождения.

Песков отметил, что в Кремле видят, «что эти печальные данные подтверждаются». «Там были и другие наши сограждане», — сказал Песков.

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