Арагчи: Иран всегда придерживался диалога и взаимодействия для решения проблем

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи и министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский в ходе телефонного разговора обсудили и обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также региональным и международным проблемам.

Арагчи, ссылаясь на текущие переговоры между Ираном и тремя европейскими странами, заявил, что Иран всегда придерживался подхода, основанного на диалоге и взаимодействии для решения проблем, и при этом находится в состоянии полной готовности к любым условиям.

Глава внешнеполитического ведомства Польши, отметив 550-летнюю историю дипломатических отношений и почти столетнюю историю договора о дружбе между Ираном и Польшей, охарактеризовал отношения между двумя странами как дружественные и выразил надежду на урегулирование разногласий между Ираном и Европейским союзом, включая вопрос о ядерной программе.