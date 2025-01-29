Двустороннее и региональное сотрудничество в центре переговоров между Ираном и Россией

На этой встрече обсуждались последние события в регионе и связанные с ними сценарии, а также пути расширения двустороннего сотрудничества.

Посол Ирана в России в ходе встречи, сославшись на тесные отношения между двумя странами, подчеркнул волю Исламской Республики Иран к укреплению регионального сотрудничества с Российской Федерацией и рассмотрел с Михаилом Богдановым текущую ситуацию в двусторонних региональных отношениях.

Согласно статье 1 Всеобъемлющего стратегического партнерства между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией, подписанного в пятницу президентами двух стран Масъудом Пезешкияном и Владимиром Путиным, стороны будут стремиться к углублению и расширению отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес, укреплению сотрудничества в сфере безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что согласуется с всеобъемлющим, долгосрочным и стратегическим партнерством.