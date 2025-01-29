27-процентный рост автомобильных транзитных перевозок за 10 месяцев этого года

Мехди Хезри заявил в среду вечером на встрече министра дорожного строительства и городского развития с профессиональными организациями международных перевозок: "Самый высокий рекорд транзитных перевозок был достигнут в 2023 году, когда 636 000 грузовиков и прицепов перевезли 14 миллионов 750 тысяч тонн грузов, из которых более 9 миллионов 390 тысяч тонн составила не нефтяная продукция".

Он сказал: "К счастью, за 10 месяцев 2024 года мы снова достигли этого рекорда; этот рекорд показывает 27-процентный рост по сравнению с прошлым годом".

Заместитель руководителя Организации дорожного строительства отметил: "После периода коронавируса мы наблюдаем восходящий тренд в сфере автомобильных перевозок в стране".

Он заявил: "В целом по стране 1875 компаний, работающих в сфере международных перевозок, имеют 50 000 единиц активного автопарка и 40 000 водителей."