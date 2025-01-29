Число погибших в Газе возросло до 47 417 человек

По сообщению палестинских СМИ, министерство здравоохранения Газы объявило, что за последние 24 часа в секторе Газа было зарегистрировано 63 новых случая гибели палестинцев.

Согласно сообщению министерства, 59 из них - это тела погибших, недавно извлеченных из-под завалов, и 2 - новые жертвы.

Также за последние 24 часа в результате нападений сионистского режима ранения получили восемь человек.

Согласно сообщению министерства, с учетом этих данных общее число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 47 417 человек, а число раненых - 111 571 человек.

Министерство добавило, что ряд жертв по-прежнему находятся под завалами и на дорогах, но спасательные и гражданские оборонные команды не имеют к ним доступа.