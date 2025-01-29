29 янв. 2025 г., 15:46
Новости ID: 85734040
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иранец стал лауреатом премии «Молодой герой водно-болотных угодий мира»

29 янв. 2025 г., 15:46
Новости ID: 85734040
Иранец стал лауреатом премии «Молодой герой водно-болотных угодий мира»

Тегеран, 29 января, ИРНА - Иман Эбрахими, генеральный директор Иранской ассоциации охраны птиц «Авайе Бум», стал лауреатом премии «Молодой герой водно-болотных угодий мира» на 64-м заседании Постоянного комитета Рамсарской конвенции, которое проходило с 20 по 24 января 2025 года в Гланде, Швейцария.

Эта престижная награда была вручена в знак признания десятилетней работы Эбрахими по охране птиц водно-болотных угодий и повышению осведомленности общественности о водно-болотных угодьях.

Официальная церемония награждения состоится на открытии конференции COP15 (Рамсарской конвенции) в июле 2025 года в водопаде Виктория в Зимбабве.

Премия «Молодой герой водно-болотных угодий мира», также известная как «Премия молодых героев водно-болотных угодий», является глобальной наградой, которая вручается подросткам и молодым людям, работающим над сохранением и восстановлением водно-болотных угодий и водных экосистем. Эта награда вручается с целью поощрения и продвижения действий, которые помогают обеспечить устойчивость водно-болотных угодий.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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