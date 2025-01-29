Председатель Российско-иранского делового совета: визит Пезешкияна в Москву – весьма значимое событие

В ходе интервью с ИРНА в Москве Леонид Ложечко сказал: «После подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Тегераном и Москвой и Договора о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС, а также их реализации в ближайшем будущем, финансовый оборот двух стран уравняется, а после подписания договора о транзите российского газа в Иран, достигнет, как минимум, 20 млрд долларов».

Он отметил: «Реализация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана, создаст обширное пространство для сотрудничества обеих стран». Российский эксперт выразил надежду, что реализация соглашения устранит препятствия для развития товарооборота в области таможенного контроля, стандартизации и логистике, а также приведет к увеличению товарооборота через МТК «Север – Юг».

Председатель РИДС подчеркнул: «Подписание данного соглашения упростит взаимодействие стран особенно в энергетической сфере, в частности в проектах по освоению иранских энергетических ресурсов, нефтяных и газовых месторождений, в которых участвует Российская Федерация. Иранские предприниматели, с другой стороны, получат более широкий доступ к российскому рынку и российским технологиям».

Леонид Ложечко, указав на проведение переговоров на уровне высокопоставленных делегаций и президентов Исламской Республики Иран и Российской Федерации 17 января в г. Москве, добавил: «Продуктивные переговоры касательно развития торговли сторон состоялись во время визита г-на Пезешкияна в Москву».

Он подчеркнул: «Торговля России и Ирана развивается стремительными темпами, в настоящее время реализуется множество соглашений между сторонами, визит Пезешкияна будет способствовать увеличению масштаба и темпов данного сотрудничества».

Председатель РИДС, отметил, что часть товаров иранского производства, в частности сельскохозяйственная и плодоовощная продукция, поставляется в Россию через третьи страны, такие как Турция, Азербайджан, Узбекистан. В связи с этим фактический объем товарооборота Тегерана и Москвы превышает официальный годовой показатель, равный 4 млрд долларов.

Комментируя процесс переговоров Тегерана и Москвы касательно транзита российского газа в Иран, Леонид Ложечко сказал: «Реализация данного проекта будет способствовать стабильному обеспечению северных регионов Ирана энергоресурсами и развитию данного региона».

Он заявил: «Для таких секторов, как, например, тепличное производство сельскохозяйственной продукции, требуется электроэнергия, её нехватка сильно сказывается на процессе производства. Поставки российского газа в Иран, обеспечивая необходимую тепловую энергию, помогают электростанциям бесперебойно вырабатывать электроэнергию и поддерживать работу промышленного производства».