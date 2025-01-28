Комбинированные учения армии Ирана на Западе страны - новая демонстрация военной готовности

Учения по безопасности, ударам и маневрам сухопутных сил армии проходят в общем районе на западе страны, недалеко от границ с Керманшахом, с участием 55-го воздушно-десантного, 181-го бронетанкового полков, подразделений беспилотников, вертолетов, электронных боевых групп, а также организаций по исследованию и самодостаточности.

В ходе учений проводилась операция коллективного полета ударных беспилотников «Мохаджер» и «Абабиль», которые нацеливались на уничтожение скоплений террористов. Командиры сообщили, что в этих учениях впервые была представлена система лазерных бомб с высокой точностью, способных действовать в различных климатических и географических условиях.

Также впервые была продемонстрирована операция группового полета с возможностью преодоления расстояний более 1500 километров и возможностей одновременного уничтожения нескольких укреплений врага.

В учениях задействованы беспилотники, такие как «Арш», с боевыми головками, предназначенными для разрушения укреплений противника, а также «Мохаджер 6» и «Абабиль 5», которые используют интеллектуальные оптические бомбы и современные навигационные системы. Заместитель командующего сухопутными силами также сообщил о запуске противотанковой ракеты «Бадр» для защиты от атак вражеских беспилотников.

Участники учений также представили выставку достижений имени сухопутных сил в области беспилотников, на которой были продемонстрированы различные образцы.

Среди других новаций, использованных в этих учениях, было впервые проведено роботизированное нападение на бронетранспортёры и танки противника. Представлены ракеты «Бадр», которые способны поражать цели на расстоянии до 2 километров.

Заместитель командующего сухопутными силами также подчеркнул, что все использованные в учениях вооружения обладают такими характеристиками, как дистанционное управление, высокая точность, интеллектуальность и сетевой центр.