Армия Ирана демонстрирует высокие достижения в области электронной войны и искусственного интеллекта

Генерал-лейтенант Мохаммад Бакери, находясь в окружении армейских сил, участвующих в основной фазе совместных учений по безопасности, ударам и маневрам на западе страны, высоко оценил военные достижения Ирана в освоении новых военных технологий. Он отметил, что армия Ирана готова как к наступательным, так и к оборонительным операциям и обладает достаточной способностью для противостояния врагу.

Он подчеркнул необходимость продолжения учений вооруженных сил Ирана, заявив, что для противостояния врагу в области электронной войны армия готова, и что военные обеспечат безопасность и спокойствие народа на высоком уровне.

По информации ИРНА, в этих двухфазных учениях сухопутных войск армейские силы не только оценивали готовность вертолетов, но также проводили различные операции, такие как десантирование 55-го воздушно-десантного батальона и выполнение операций по атаке и обороне беспилотников. Бакери подчеркнул, что основная задача вооруженных сил Ирана заключается в защите и обеспечении безопасности территории и народа, сообщив как врагу, так и народу Ирана, что армия обладает необходимыми средствами для защиты в области электронной войны.

В ходе учений также была осуществлена беспощадная атака и уничтожение командных пунктов, личного состава и укреплений террористических групп с поддержкой ударной авиации и дронов, что стало частью поставленных целей.