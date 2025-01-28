28 янв. 2025 г., 18:52
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Число жертв в Газе достигло 47 354 человек

28 янв. 2025 г., 18:52
??????? ID: 85733168
Число жертв в Газе достигло 47 354 человек

Тегеран, 28 января. ИРНА - Министерство здравоохранения Палестины в Газе сообщило, что число жертв агрессии израильского режима возросло до 47 354.

По информации агентства Шахаб, Министерство здравоохранения Палестины в своем заявлении указало, что за последние 48 часов в больницы Газы было доставлено 48 палестинских жертв.

Из этого числа тела 37 жертв были обнаружены в ходе поисковых операций в различных районах Газы, а 11 человек погибли в результате новых преступлений израильского режима.

За последние 48 часов 80 палестинцев также получили ранения от военных израильского режима.

Согласно данному заявлению, с 7 октября 2023 года когда началась операция «Шторм Аль-Акса», количество палестинцев, убитых в Газе, составило 47 354, а число раненых достигло 111 563 человек.

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