Лидер "Хезболлы": помощь Ирана и Ирака не будет забыта

«Победа Газы – это победа не только народа Палестины, но и всех народов региона, а также всех свободолюбивых людей мира, которые проявили солидарность и оказали поддержку. Мы поздравляем народ Палестины и его Сопротивление с достижением соглашения о прекращении огня», - заявил генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем.

«Цель операции "Буря Аль-Аксы" была достигнута, и план Израиля по уничтожению ХАМАС и Сопротивления потерпел крах. Агрессия против Ливана, как и в Газе, была агрессией, поддержанной США и Западом. Все силы Сопротивления в Ливане, проявив легендарную стойкость и исключительную храбрость противостояли этой агрессии», - сказал лидер "Хизбаллы".

В продолжение своего выступления генеральный секретарь "Хезболлы" отметил бессилие Израиля перед Сопротивлением Палестины, назвав Сопротивление политическим, национальным и гуманитарным выбором для противодействия оккупационному режиму.

«Израиль проявил себя в качестве военного преступника (в войне против Газы - ред.), но был вынужден заключить соглашение с Сопротивлением Палестины, чтобы вернуть своих пленных. Сопротивление является политическим, национальным и гуманитарным выбором для противостояния оккупационному режиму и освобождения оккупированных территорий», - сказал он.

В заключительной части своего выступления Шейх Наим Касем поздравил Исламскую Республику Иран, Йемен и Ливан с одержанной победой и отметил, что помощь Исламской Республики Иран и Ирака, оказанная народу Ливана, никогда не будет забыта.