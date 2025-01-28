Багаи: Политический террор не заставит палестинцев покинуть родину

Багаи в своем аккаунте в социальной сети X отметил, что идея «очистки» Газы является частью более широкой «колониальной» стратегии уничтожения Палестины, которая долгое время осуществляется при помощи американского оружия и поддержки, включая финансовую, политическую и разведывательную.

Рациональное замечание Багаи заключалось в том, что палестинцы считают Палестину и Газу своим домом и готовы продолжать борьбу за свои права на самоопределение и освобождение от оккупации, заплатив за это высокую цену.