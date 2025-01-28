28 янв. 2025 г., 15:34
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Багаи: Политический террор не заставит палестинцев покинуть родину

28 янв. 2025 г., 15:34
??????? ID: 85733074
Багаи: Политический террор не заставит палестинцев покинуть родину

Тегеран, 28 января. ИРНА - В ответ на недавние заявления президента США Дональда Трампа о возможном переселении жителей Газы, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что геноцид, продолжающийся более 15 месяцев со стороны оккупантов, не смог и не сможет вытеснить палестинцев с их родной земли. Он подчеркнул, что политический террор и манипуляции в области демографии не смогут заставить палестинцев покинуть свой дом насильно.

Багаи в своем аккаунте в социальной сети X отметил, что идея «очистки» Газы является частью более широкой «колониальной» стратегии уничтожения Палестины, которая долгое время осуществляется при помощи американского оружия и поддержки, включая финансовую, политическую и разведывательную.

Рациональное замечание Багаи заключалось в том, что палестинцы считают Палестину и Газу своим домом и готовы продолжать борьбу за свои права на самоопределение и освобождение от оккупации, заплатив за это высокую цену.

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