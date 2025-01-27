27 янв. 2025 г., 11:40
Новости ID: 85732004
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Бен-Гвир: Возвращение палестинцев в северную часть Газы — это победа ХАМАС и полная капитуляция Израиля

27 янв. 2025 г., 11:40
Новости ID: 85732004
Бен-Гвир: Возвращение палестинцев в северную часть Газы — это победа ХАМАС и полная капитуляция Израиля

Тегеран, 27 января, ИРНА - отставной министр в кабинете премьер-министра сионистского режима Биньямина Нетаньяху назвал сегодняшние кадры возвращения палестинских беженцев в северную часть сектора Газа победой движения ХАМАС и полной капитуляцией Тель-Авива.

Итамар Бен-Гвир, отставной министр внутренней безопасности сионистского режима, в ответ на начало возвращения палестинских беженцев в северную часть сектора Газа сказал: «Возвращение палестинских беженцев в северную часть сектора Газа — это образ победы движения ХАМАС и еще одна оскорбительная часть незаконного соглашения (соглашения о прекращении огня в Газе)».

Он подчеркнул: «Похоже, что это (возвращение палестинских беженцев в северную часть сектора Газа, - ред.) не является абсолютной победой, а, скорее, полной капитуляцией».

Бен-Гвир добавил: «Наши солдаты воевали и погибали в секторе Газа, чтобы не видеть таких сцен. Мы должны вернуться к войне».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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