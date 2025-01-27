Бен-Гвир: Возвращение палестинцев в северную часть Газы — это победа ХАМАС и полная капитуляция Израиля

Итамар Бен-Гвир, отставной министр внутренней безопасности сионистского режима, в ответ на начало возвращения палестинских беженцев в северную часть сектора Газа сказал: «Возвращение палестинских беженцев в северную часть сектора Газа — это образ победы движения ХАМАС и еще одна оскорбительная часть незаконного соглашения (соглашения о прекращении огня в Газе)».

Он подчеркнул: «Похоже, что это (возвращение палестинских беженцев в северную часть сектора Газа, - ред.) не является абсолютной победой, а, скорее, полной капитуляцией».

Бен-Гвир добавил: «Наши солдаты воевали и погибали в секторе Газа, чтобы не видеть таких сцен. Мы должны вернуться к войне».