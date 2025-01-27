КСИР представил сверхтяжелый беспилотник "Газа"

Аэрокосмические силы КСИР Ирана, представив сверхтяжелый беспилотник "Газа", продемонстрировали его возможности, впервые точно уничтожив восемь целей в ходе комбинированной операции на учениях "Мощь Великого Пророка (да благословит Аллах его и его семейство!)".



Беспилотный летательный аппарат "Газа" характеризуется размахом крыла в 22 метра и взлетной массой 3100 кг. Его полетное время составляет 35 часов, а крейсерская скорость – 350 км/ч. Грузоподъемность "Газы" составляет не менее 500 кг и до 13 бомб, дальность полета БПЛА "Газа" – 1000 км, а радиус действия – 4000 км.