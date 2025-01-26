Аракчи подчеркнул необходимость укрепления взаимопонимания и дружбы между последователями различных этносов и религий в Афганистане

Аракчи, который посетил Кабул для встречи и переговоров с официальными лицами временного правительства Афганистана, встретился и провел переговоры с группой членов Совета ученых Афганистана.

В ходе этой встречи министр иностранных дел Исламской Республики Иран, объясняя внешнюю политику правительства четырнадцатого созыва в отношении соседних стран, подчеркнул решимость Исламской Республики Иран расширять отношения с Афганистаном в различных экономических, торговых и культурных областях.

Совет шиитских ученых Афганистана также в ходе этой встречи, поблагодарив Исламскую Республику Иран за прием афганских граждан в течение последних 45 лет и предоставление возможности жить и учиться большому количеству афганцев в школах и университетах Ирана, подчеркнул важность продолжения и укрепления народных связей между двумя странами.