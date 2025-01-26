Лидер "Ансар Аллах": Бойкот американских и израильских товаров — важное оружие

По случаю годовщины смерти Сайида Хусейна Бадр ад-Дина аль-Хуси, известного как «Шахид Корана», лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Сайид Абдул-Малик аль-Хуси сегодня подчеркнул: «Враги используют экономические санкции в качестве оружия против стран, а бойкот является важным стимулом для движения в сторону экономического развития и внутреннего производства и стремления к самообеспечению».

Он сказал: «После событий 11 сентября Америка использовала их в качестве предлога для своих повсеместных агрессий с целью подчинения исламской уммы и нападения на страны, а также уничтожения идентичности этой уммы. Официальные режимы, в том числе в Йемене, сдались Америке и открыли все двери так называемой "коалиции по борьбе с терроризмом", и американский враг смог проникнуть во все сферы нашей страны. Йеменская элита и партии также находились в слабом положении, но Шахид Корана, в силу своего чувства религиозной ответственности и реального понимания опасностей, поднялся».