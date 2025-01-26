Аракчи: Безопасность и стабильность Ирана и Афганистана взаимосвязаны

Афганский президентский дворец в отчете о сегодняшней встрече министра иностранных дел Аббаса Аракчи с Муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом, главой правящей делегации Афганистана, уделил внимание наиболее важным моментам, обсуждавшимся на этой встрече, и написал: "Аракчи в ходе этой встречи, сославшись на исторические, религиозные и экономические связи Ирана с Афганистаном, сказал: "Мы рады, что после четырех десятилетий в Афганистане установлена всеобщая безопасность, и высокий уровень приема дипломатов и поддержание отношений показывает, что Иран поддерживает прочные отношения с Исламским Эмиратом Афганистана".

Министр иностранных дел, подчеркнув, что Иран никогда не намеревался вмешиваться в дела Афганистана, сказал: "Для решения водного вопроса мы требуем полного выполнения соглашения по реке Гельманд между Ираном и Афганистаном".

Иракчи сказал: "Безопасность и стабильность Ирана зависят от безопасности и стабильности Афганистана, и недавние события в Афганистане привели нас к выводу, что сотрудничество с Исламским Эмиратом должно быть расширено".

Упомянув проблемы афганских беженцев в Иране и водный вопрос, он сказал: "Эти два вопроса должны стать фактором расширения сотрудничества, и Иран обязуется уважительно управлять возвращением нелегальных афганских беженцев".