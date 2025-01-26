Более 90 человек погибли или ранены в результате атак Израиля на Ливан

Министерство здравоохранения Ливана в заявлении сообщило, что с сегодняшнего утра до настоящего времени 15 ливанцев погибли в результате атак сионистского режима на территории страны. Данное ведомство также объявило, что атаки сионистского режима привели к ранению 83 человек.

Сегодня армия сионистского режима, нарушив режим прекращения огня, атаковала ливанских граждан, возвращавшихся к своим домам в южных районах страны.

В соответствии с соглашением о прекращении огня, заключенным между Ливаном и сионистским режимом, сегодня, 26 января, завершился 60-дневный срок, отведенный данному режиму для полного вывода своих военнослужащих с территории Ливана. Вместе с тем, в настоящий момент сотни ливанских граждан находятся в местах въезда в свои деревни на юге страны, с целью возвращения в свои дома, однако вооруженные силы сионистского режима не предоставляют им такой возможности и ведут по ним огонь.