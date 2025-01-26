Аракчи: экономические связи между Ираном и Афганистаном должны расширяться

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, который сегодня утром во главе политической и экономической делегации отправился в Кабул, столицу Афганистана, на встрече с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки, отметил, что Иран и Афганистан – две дружественные, братские и мусульманские страны, и сказал: «Я благодарю Ваше Превосходительство и ваших коллег за очень хороший прием. Иран и Афганистан, как вы сказали, – две дружественные, братские и мусульманские страны, имеющие очень глубокие исторические и культурные связи».

Аракчи, отметив, что две страны всегда имели хорошие отношения на протяжении всей истории, сказал: «Конечно, были и взлеты, и падения, но в целом наши отношения с нашими братьями в Афганистане были очень хорошими и братскими. Связи между двумя странами в экономическом, торговом и политическом плане находятся на хорошем уровне, и я надеюсь, что в ходе этого визита мы сможем еще больше расширить отношения в направлении национальных интересов обеих сторон, интересов народов и в направлении того, чтобы в наших соседских отношениях было больше безопасности и спокойствия. Я надеюсь, что между Ираном и Афганистаном будет установлено больше экономических связей, и эти добрые культурные связи и братские отношения будут становиться крепче с каждым днем, а их выгоды достанутся двум народам».

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана в начале встречи, поприветствовав иранскую делегацию, выразил надежду, что визит министра иностранных дел повысит уровень отношений между двумя странами.

Муттаки продолжил: «Иран и Афганистан – две соседние и мусульманские страны, которые всегда разделяют друг с другом и горе, и радость, и мы надеемся, что ваш визит будет плодотворным».