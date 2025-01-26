26 янв. 2025 г., 11:54
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Бен-Гвир обрушился с критикой на Нетаньяху за то, что он сдался требованиям ХАМАС

26 янв. 2025 г., 11:54
??????? ID: 85730917
Бен-Гвир обрушился с критикой на Нетаньяху за то, что он сдался требованиям ХАМАС

Тегеран, 26 января, ИРНА – Итамар Бен-Гвир, экс-министр внутренней безопасности Израиля, подверг резкой критике Биньямина Нетаньяху, заявив, что Израиль освободил сотни вооруженных лиц и передал части территории под контроль ХАМАС.

«Остановите войну против Газы, выведите войска из Нецарима и северной части сектора Газа и предоставьте бульдозеры ХАМАС», - сказал Бен-Гвир, с иронией обращаясь к сторонникам прекращения огня и освобождения палестинских заключенных в обмен на освобождение израильских пленных.

В другой части своей речи он обрушился с критикой на тех, кто считает, что управление сектором Газа следует передать Палестинской национальной администрации. «Закройте глаза на Палестинскую администрацию, которая награждает убийц», - сказал он.

Бен-Гвир, также упомянув оправдания сионистских должностных лиц относительно соглашения с ХАМАС, с сарказмом отметил: «Разумеется, не забудьте сообщить нам, что они (палестинцы – ред.) "в панике", время для изменения подхода настало».

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