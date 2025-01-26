ХАМАС: Сопротивление не отступит до освобождения последнего заключенного

Сегодня утром ХАМАС сообщил о прибытии в Каир, столицу Египта, освобожденных из израильских тюрем в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, где их встретили представители руководства ХАМАС, лидеры ряда других палестинских фракций и родственники.

«Освобождение заключенных в рамках соглашения об обмене пленными расценивается как историческая победа, демонстрирующая волю палестинского народа и его отважное сопротивление. Эта борьба ясно показала, что наш народ способен отстоять свои права у оккупантов, каким бы непокорным ни был враг», - заявил сегодня руководитель ячейки ХАМАС на Западном берегу реки Иордан.

«Освобождение пленников — это национальный праздник и проявление палестинского единства. Сплоченность нашего народа и его Сопротивление — единственный путь к достижению полной свободы и национального достоинства, - отметил он. - Стойкость и самоотверженность нашего народа, особенно жителей Газы, были основополагающим фактором данного достижения. Газа доказала, что является крепостью стойкости и несокрушимой воли».

Джабарин в продолжение своих слов подчеркнул важность восстановления Газы в знак признательности стойкости палестинского народа и его великой самоотверженности.