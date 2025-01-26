Освобожденные палестинские заключенные прибыли в Каир

«Освобожденные из израильских тюрем в рамках соглашения [о прекращении огня в секторе Газа] прибыли в столицу Египта Каир, где их встретили представители руководства ХАМАС, лидеры ряда других палестинских фракций и родственники», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

В субботу вечером агентство Рейтер проинформировало со ссылкой на Управление тюрем Израиля об освобождении 200 палестинских заключенных в рамках обмена пленными.

Также египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что два автобуса с 70 палестинскими заключенными въехали на территорию Египта. По информации данного телеканала, эти пленники, приговоренные к пожизненному заключению в тюрьмах оккупантов, были освобождены в рамках выполнения части соглашения по обмену пленными и, предположительно, продолжат свою жизнь за пределами палестинских территорий.