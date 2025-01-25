Видео: освобождение палестинских заключенных

По данным СМИ, освобожденные палестинцы прибыли в Бейтунью в рамках обмена заключенными. После торжественной встречи они направятся в Рамаллах.

Ранее телеканал Аль-Джазира сообщил, что три автобуса с освобожденными заключенными покинули тюрьму Офер и направились в Бейтунью. По палестинским источникам, в этих автобусах находится 114 освобожденных заключенных.

Среди них также находится «Раед ас-Саади», самый старый заключенный из Дженина, который будет освобожден после 36 лет заключения.

Кроме того, несколько заключенных, находившихся в изгнании, прибыли в КПП Керем Шалом и будут переданы египетской стороне. После недели пребывания в Каире они будут переведены в другое место.

Ранее в субботу, ХАМАС передал Красному кресту четырех израильских заложниц.