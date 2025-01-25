Иран занимает третье место в мире по производству меда

Мусавиан в интервью корреспонденту ИРНА рассказал о состоянии пчеловодческой отрасли. По последним данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мире ежегодно производится 2 миллиона 150 тысяч тонн меда более чем на 91 миллионе пчелиных колоний. Иран по производству меда занимает третье место после Китая и Турции, а по количеству колоний – четвертое.

Генеральный директор союза пчеловодов Ирана отметил, что согласно последним данным, объем производства меда в текущем иранском году (начался 20 марта 2024 года) составляет около 127,7 тысячи тонн, что на 5,63% больше по сравнению с годом ранее (121 тысяча тонн).

Кроме меда, Иран также производит около 11 тонн королевского желе, 862 тонны пыльцы, 211 тонн прополиса, более 2600 тонн воска и 9,6 килограмма пчелиного яда.