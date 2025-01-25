25 янв. 2025 г., 14:52
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Новости ID: 85730103
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ХАМАС передал четырех израильских заложниц Красному Кресту

25 янв. 2025 г., 14:52
Новости ID: 85730103
ХАМАС передал четырех израильских заложниц Красному Кресту

Тегеран, 25 января. ИРНА — В субботу в рамках второго этапа обмена пленными, военное крыло ХАМАС — бригада «Шахид Эззадин Аль-Кассам» — передало четырёх израильских женщин-военнослужащих представителям Международного Красного Креста.

Передача заложниц состоялась в центре Газы, на площади Палестины. В мероприятии приняли участие бойцы бригады «Шахид Эззадин Аль-Кассам» и Сарая Аль-Кудс, военное крыло Исламского джихада Палестины.

На площади собралось множество палестинцев, которые приветствовали освобождение заложниц, развевая флаги Палестины, а также символику ХАМАС и Исламского джихада.

ХАМАС заявил, что в субботу в рамках обмена будут освобождены 200 заключенных. Ожидается, что среди них будут члены «Исламского джихада», ХАМАС и Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), некоторые из которых отбывают пожизненное заключение.

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