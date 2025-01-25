ХАМАС передал четырех израильских заложниц Красному Кресту

Передача заложниц состоялась в центре Газы, на площади Палестины. В мероприятии приняли участие бойцы бригады «Шахид Эззадин Аль-Кассам» и Сарая Аль-Кудс, военное крыло Исламского джихада Палестины.

На площади собралось множество палестинцев, которые приветствовали освобождение заложниц, развевая флаги Палестины, а также символику ХАМАС и Исламского джихада.

ХАМАС заявил, что в субботу в рамках обмена будут освобождены 200 заключенных. Ожидается, что среди них будут члены «Исламского джихада», ХАМАС и Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), некоторые из которых отбывают пожизненное заключение.