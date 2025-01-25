25 янв. 2025 г., 14:29
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Новости ID: 85730080
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МИД Ирана осудило действия Европарламента, использующего концепцию прав человека для необоснованных обвинений в адрес Ирана

25 янв. 2025 г., 14:29
Новости ID: 85730080
МИД Ирана осудило действия Европарламента, использующего концепцию прав человека для необоснованных обвинений в адрес Ирана

Тегеран, 25 января, ИРНА – Генеральный директор МИД Ирана по вопросам прав человека и женщин Марзия Афхам раскритиковала недавнюю резолюцию Европарламента, содержащую необоснованные обвинения в адрес Ирана по ситуации с правами человека и правами женщин. Она назвала эту резолюцию повторяющимся актом, демонстрирующим вмешательский подход этого европейского органа, и подчеркнула ее юридическую ничтожность.

«Судебная система Исламской Республики Иран является профессиональной и независимой ветвью власти, и судебные процессы в Иране всегда основаны на законе и проходят в рамках справедливого судебного разбирательства. Исламская Республика Иран считает любое иностранное вмешательство в судебные процессы и функции противоречащим принципам и нормам международного права и отвергает его», - заявила Афхам, решительно осудив данную безответственную резолюцию Европарламента.

Генеральный директор МИД Ирана по вопросам прав человека и женщин также осудила недостойные позиции инициаторов и сторонников резолюции Европейского парламента в отношении официальных вооруженных сил Исламской Республики Иран. Она отметила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР), как законное и народное формирование, играет ключевую роль в защите национальной безопасности Ирана, суверенитета страны от агрессии режима Саддама и других агрессивных сил, а также в борьбе с терроризмом в регионе. «Любое оскорбление этого формирования (КСИР - ред.), защищающего родину, не останется без решительного ответа Исламской Республики Иран», - подчеркнула она.

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