МИД Ирана осудило действия Европарламента, использующего концепцию прав человека для необоснованных обвинений в адрес Ирана

«Судебная система Исламской Республики Иран является профессиональной и независимой ветвью власти, и судебные процессы в Иране всегда основаны на законе и проходят в рамках справедливого судебного разбирательства. Исламская Республика Иран считает любое иностранное вмешательство в судебные процессы и функции противоречащим принципам и нормам международного права и отвергает его», - заявила Афхам, решительно осудив данную безответственную резолюцию Европарламента.

Генеральный директор МИД Ирана по вопросам прав человека и женщин также осудила недостойные позиции инициаторов и сторонников резолюции Европейского парламента в отношении официальных вооруженных сил Исламской Республики Иран. Она отметила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР), как законное и народное формирование, играет ключевую роль в защите национальной безопасности Ирана, суверенитета страны от агрессии режима Саддама и других агрессивных сил, а также в борьбе с терроризмом в регионе. «Любое оскорбление этого формирования (КСИР - ред.), защищающего родину, не останется без решительного ответа Исламской Республики Иран», - подчеркнула она.