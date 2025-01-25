25 янв. 2025 г., 14:19
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85730064
T T
0 Persons

Израиль изгоняет БАПОР из Иерусалима

25 янв. 2025 г., 14:19
Новости ID: 85730064
Израиль изгоняет БАПОР из Иерусалима

Тегеран, 25 января. ИРНА — Власти Израиля приказали Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) покинуть Иерусалим до 30 января.

В пятницу через своего представителя в ООН Израиль направил письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором указано, что БАПОР должна прекратить свою деятельность в Иерусалиме.

«БАПОР обязано прекратить свою деятельность в Иерусалиме и покинуть все помещения, в которых оно работает в городе, не позднее 30 января 2025 года», — говорится в письме, которое постпред Израиля Дэнни Данон направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Закон о запрете БАПОР был принят израильским парламентом (кнессетом) 28 октября 2024 года большинством голосов. Поводом для его принятия стало обвинение организации в сотрудничестве с радикальным палестинским движением ХАМАС. 

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .