Израиль изгоняет БАПОР из Иерусалима

В пятницу через своего представителя в ООН Израиль направил письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором указано, что БАПОР должна прекратить свою деятельность в Иерусалиме.

«БАПОР обязано прекратить свою деятельность в Иерусалиме и покинуть все помещения, в которых оно работает в городе, не позднее 30 января 2025 года», — говорится в письме, которое постпред Израиля Дэнни Данон направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Закон о запрете БАПОР был принят израильским парламентом (кнессетом) 28 октября 2024 года большинством голосов. Поводом для его принятия стало обвинение организации в сотрудничестве с радикальным палестинским движением ХАМАС.