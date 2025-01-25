Обвинения Израиля – лишь предлог для нарушений перемирия с Ливаном, заявил иранский посол

Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН Амир Саид Иравани в пятницу по местному времени в своем письме председателю Совета Безопасности и Генеральному секретарю ООН опроверг безосновательные утверждения и обвинения израильского режима против Исламской Республики Иран.

«Настоящее обращение является ответом на письмо представителя израильского режима в ООН от 13 января 2025 года, адресованное Генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности (S/2025/28). В указанном письме Исламская Республика Иран безосновательно и ложно обвиняется в том, что "…современные системы вооружений из Ирана в Ливан открыто контрабандой переправляются в нарушение резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности". Исламская Республика Иран категорически отвергает это безосновательное обвинение», - говорится в письме высокопоставленного дипломата Исламской Республики Иран при ООН.

«Это утверждение не что иное, как предлог для оправдания неоднократных нарушений израильским режимом резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности и его явного пренебрежения к соглашениям о прекращении огня с Ливаном», - отмечается в тексте.