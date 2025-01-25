США выступили за временное и краткосрочное продление присутствия Израиля в Ливане

«Все стороны имеют общую цель – гарантировать, чтобы "Хезболла" не имела возможности угрожать народу Ливана и его соседям. Чтобы достичь этой цели, срочно необходимо краткое, временное продление прекращения огня», - написало издание The Times of Israel со ссылкой на заявление Брайана Хьюза, пресс-секретаря СНБ в администрации Байдена.

«Мы довольны, что ЦАХАЛ начал выход из центральных районов, и продолжаем тесно сотрудничать с нашими региональными партнерами для завершения продления», - добавил пресс-секретарь СНБ.