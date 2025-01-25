25 янв. 2025 г., 10:26
Journalist ID: 5621
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США выступили за временное и краткосрочное продление присутствия Израиля в Ливане

25 янв. 2025 г., 10:26
??????? ID: 85729656
США выступили за временное и краткосрочное продление присутствия Израиля в Ливане

Тегеран, 25 января, ИРНА – Белый дом обратился с просьбой о временном и краткосрочном продлении срока вывода израильских сил из южного Ливана.

«Все стороны имеют общую цель – гарантировать, чтобы "Хезболла" не имела возможности угрожать народу Ливана и его соседям. Чтобы достичь этой цели, срочно необходимо краткое, временное продление прекращения огня», - написало издание The Times of Israel со ссылкой на заявление Брайана Хьюза, пресс-секретаря СНБ в администрации Байдена.

«Мы довольны, что ЦАХАЛ начал выход из центральных районов, и продолжаем тесно сотрудничать с нашими региональными партнерами для завершения продления», - добавил пресс-секретарь СНБ.

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