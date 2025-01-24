Гарибабади: отчеты специального докладчика не отражают реальность прав человека в Иране

В своем выступлении Грибаабади подчеркнул, что национальный отчет Исламской Республики Иран представляет собой комплекс мер и инициатив, направленных на улучшение прав человека в различных аспектах, включая гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права с третьего раунда до настоящего времени.

Он отметил, что эпоха навязывания западных стандартов и стилей жизни завершилась. Грибаабади также указал на то, что эти страны продемонстрировали свою неспособность служить примером в области прав человека, особенно в контексте широкомасштабных нарушений, совершаемых израильским режимом в Газе в последние пятнадцать месяцев.