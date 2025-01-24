24 янв. 2025 г., 19:10
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Новости ID: 85729270
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Гарибабади: отчеты специального докладчика не отражают реальность прав человека в Иране

24 янв. 2025 г., 19:10
Новости ID: 85729270
Гарибабади: отчеты специального докладчика не отражают реальность прав человека в Иране

Нью-Йорк, 24 января. ИРНА — Глава иранской делегации на заседании политического механизма по правам человека ООН КаЗем Гарибабади заявил, что отчеты специального докладчика не отражают действительное положение дел в области прав человека в Иране, и что страна соблюдает свои международные обязательства в этой сфере.

В своем выступлении Грибаабади подчеркнул, что национальный отчет Исламской Республики Иран представляет собой комплекс мер и инициатив, направленных на улучшение прав человека в различных аспектах, включая гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права с третьего раунда до настоящего времени.

Он отметил, что эпоха навязывания западных стандартов и стилей жизни завершилась. Грибаабади также указал на то, что эти страны продемонстрировали свою неспособность служить примером в области прав человека, особенно в контексте широкомасштабных нарушений, совершаемых израильским режимом в Газе в последние пятнадцать месяцев.

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