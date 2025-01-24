Аналитический центр «Cyber Brief», созданный бывшими сотрудниками американских спецслужб провел интервью с Полом Кобе, одним из сотрудников Центра Бельфера на фоне заключения договора о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией

В интервью отмечается, что президент России Владимир Путин встретился со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Москве для подписания «Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве». Российские и иранские официальные лица заявляют, что цель данного 20-летнего соглашения — углубление сотрудничества между Москвой и Тегераном во всех областях, включая торговлю, военное сотрудничество, образование и культуру. Путин охарактеризовал это соглашение как «реальный прогресс, создающий условия для устойчивого развития России, Ирана и всего региона».

Россия и Иран на протяжении десятилетий поддерживают друг друга, а также усиливают свои связи с Китаем и Северной Кореей. Эта геополитическая солидарность возникла в ответ на враждебность со стороны США и других западных держав, а также стремление обеих стран обойти наложенные Западом санкции.