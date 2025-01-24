24 янв. 2025 г., 17:26
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Новости ID: 85729211
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Иран и Россия подпишут соглашение о реализации ж/д участка Решт-Астара

24 янв. 2025 г., 17:26
Новости ID: 85729211
Иран и Россия подпишут соглашение о реализации ж/д участка Решт-Астара

Москва. 24 января. ИРНА — Посол Исламской Республики Иран в России сообщил, что в ходе переговоров высокопрофильных делегаций двух стран было достигнуто соглашение о сроках подписания соглашения по реализации проекта строительства железнедорожного участка Решт-Астара до конца марта 2025 года.

Казем Джалали в интервью корреспонденту ИРНА в Москве отметил, что на переговорах делегаций Исламской Республики Иран и Российской Федерации, состоявшихся 17 января, при участии президентов двух стран — Масуда Пезешкиана и Владимира Путина — состоялся конструктивный обмен мнениями по данному вопросу.

Он также добавил, что министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег представила подробный отчет на этой встрече, и переговоры прошли на высоком уровне. Посол Ирана в России напомнил, что соглашение о строительстве железнедорожного участка Решт-Астара было подписано в мае 2022 года. Для ускорения реализации этого проекта в последние недели министр дорог и городского развития Ирана и министр транспорта России проводят еженедельные встречи в формате ВКС.

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