Иран и Россия подпишут соглашение о реализации ж/д участка Решт-Астара

Казем Джалали в интервью корреспонденту ИРНА в Москве отметил, что на переговорах делегаций Исламской Республики Иран и Российской Федерации, состоявшихся 17 января, при участии президентов двух стран — Масуда Пезешкиана и Владимира Путина — состоялся конструктивный обмен мнениями по данному вопросу.

Он также добавил, что министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег представила подробный отчет на этой встрече, и переговоры прошли на высоком уровне. Посол Ирана в России напомнил, что соглашение о строительстве железнедорожного участка Решт-Астара было подписано в мае 2022 года. Для ускорения реализации этого проекта в последние недели министр дорог и городского развития Ирана и министр транспорта России проводят еженедельные встречи в формате ВКС.