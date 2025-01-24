Пезешкиян: стратегическое соглашение между Ираном и Россией показывает, что Тегеран и Москва не собираются уступать требованиям жадных стран

Основные моменты интервью иранского президента :

- Стратегическое партнерство с Россией: Президент отметил, что долгосрочное соглашение с Россией отражает стремление обеих стран не поддаваться давлению внешних сил. "Мы не новички на международной арене и у нас есть свои интересы, которые мы готовы защищать," - заявил он.

- Критика двойных стандартов: Президент Ирана раскритиковал действия некоторых государств, которые, по его мнению, игнорируют международные нормы, допуская нарушения прав человека, в частности в отношении Израиля. Он указал на отсутствие реальных действий со стороны стран, которые выступают за права человека, когда речь идет о гуманитарном кризисе в Газе.

- Ядерная проблема: Глава государства опроверг обвинения Запада в стремлении Ирана к разработке ядерного оружия, заверив, что страна отказалась от подобных амбиций. "Мы не заинтересованы в создании ядерного арсенала и никогда не были," - подчеркнул он.

- Мирная политика и внутренние дела: Президент выразил уверенность в способности Ирана управлять своими делами и в том, что страна стремится к миру и стабильности. "Мы против войны и насилия. Мы не представляем угрозу, а лишь хотим жить свободно," - добавил он.

- Сирия и региональная стабильность: Президенты Ирана и России обсуждали ситуацию в Сирии, выразив надежду на восстановление территориальной целостности страны и поддержку ее народа в определении собственного будущего.