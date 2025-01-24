Экс-глава совета безопасности Израиля: Израиль потерпел поражение в войне с Газой

Айленд подчеркнул, что в результате войны Израиль понес серьезные убытки, и ХАМАС одержал явную победу. Он отметил, что это сражение стало значительным провалом для Израиля, так как ХАМАС не только воспрепятствовал достижению израильских целей, но и смог реализовать свои собственные, включая сохранение власти.

Он добавил, что данное соглашение не остановит восстановление силы и возможностей ХАМАС, а может даже способствовать его дальнейшему укреплению. Айленд также отметил, что если ХАМАС станет сильнее и Израиль решит противодействовать этому, именно Израиль нарушит условия соглашения.