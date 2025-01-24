24 янв. 2025 г., 10:31
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Экс-глава совета безопасности Израиля: Израиль потерпел поражение в войне с Газой

24 янв. 2025 г., 10:31
??????? ID: 85728923
Экс-глава совета безопасности Израиля: Израиль потерпел поражение в войне с Газой

Тегеран, 24 января. ИРНА — Бывший глава Совета национальной безопасности Израиля генерал-майор Гиора Айленд заявил, что Израиль потерпел поражение в конфликте с Газой, а соглашение о прекращении огня не станет препятствием для дальнейшего прогресса ХАМАС.

Айленд подчеркнул, что в результате войны Израиль понес серьезные убытки, и ХАМАС одержал явную победу. Он отметил, что это сражение стало значительным провалом для Израиля, так как ХАМАС не только воспрепятствовал достижению израильских целей, но и смог реализовать свои собственные, включая сохранение власти.

Он добавил, что данное соглашение не остановит восстановление силы и возможностей ХАМАС, а может даже способствовать его дальнейшему укреплению. Айленд также отметил, что если ХАМАС станет сильнее и Израиль решит противодействовать этому, именно Израиль нарушит условия соглашения.

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