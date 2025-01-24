24 янв. 2025 г., 04:46
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Новости ID: 85728837
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Иран призвал к защите прав меньшинств в Сирии

24 янв. 2025 г., 04:46
Новости ID: 85728837
Иран призвал к защите прав меньшинств в Сирии

Тегеран, 24 января. ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил с призывом к защите прав меньшинств в Сирии в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Арагчи подчеркнул приверженность Исламской Республики Иран поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Он отметил важность предотвращения внутренних конфликтов и создания инклюзивного правительства, представляющего все политические, этнические и религиозные группы страны.

Министр также выразил обеспокоенность сообщениями о произвольных действиях вооруженных формирований, негативно влияющих на гражданских лиц, особенно в районах, населенных шиитами и алавитами. Ариадчи настаивал на необходимости принятия мер для защиты прав этих меньшинств.

В ходе разговора министры также обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений между Ираном и Турцией, отметив важность совместных усилий по решению актуальных региональных проблем.

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