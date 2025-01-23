Третья выставка «Евразия Экспо 2025» пройдет в Тегеране

Третья специализированная выставка торговли со странами-членами Евразийского экономического союза с участием коммерческих, научно-ориентированных и технологических компаний пройдет в феврале этого года.

Согласно сообщению Управления по науке, технологиям и экономике, основанной на знаниях, при канцелярии президента, в связи с подписанием соглашения о свободной торговле между Организацией по развитию торговли Ирана и Евразийским экономическим союзом и важностью развития экономического и торгового сотрудничества со странами-членами этого союза, «Третья специализированная выставка торговли с Евразией» пройдет с 21 по 24 марта в Тегеране.

Это международное мероприятие с участием официальных лиц и торговых делегаций из стран-членов Евразийского экономического союза, отечественных коммерческих, научно-ориентированных и технологических компаний будет проходить в течение трех дней, чтобы обеспечить основу для взаимодействия, обмена опытом и достижениями, международного сотрудничества и экспорта продукции отечественного производства в страны Евразии.