Продолжение дипломатических встреч Зарифа в Давосе

Зариф встретился с президентом Финляндии, премьер-министром Катара, министрами иностранных дел Испании и Швейцарии, а также премьер-министром Иракского Курдистана, и обсудил двусторонние вопросы и региональные события.

На встрече с премьер-министром Катара он выразил признательность этой стране за усилия по содействию достижению соглашения в Газе. Согласно заявлению МИД Катара, стороны обсудили двусторонние отношения, совместное сотрудничество и региональные вопросы, включая ситуацию в Палестине, Газе и Сирии.

Зариф также выступил на неформальном заседании мировых экономических лидеров на тему «Возвращение геополитики жесткой силы». На этом заседании он отметил роль Ирана в обеспечении регионального мира и безопасности, глобальные вызовы безопасности и дипломатические усилия Тегерана по противодействию международным кризисам.

В ходе круглого стола, организованного Фаридом Закарией, ведущим CNN, Зариф подчеркнул, что Иран не представляет угрозы безопасности ни для одной страны, и если бы он намеревался создать ядерное оружие, то сделал бы это давным-давно.