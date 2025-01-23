Достижения Исламской Республики Иран будут представлены в Совете ООН по правам человека

Высокопоставленная делегация по правам человека Исламской Республики Иран прибыла сегодня, в четверг в Женеву во главе с Каземом Гарибабади, заместителем министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, и в сопровождении представителей трех ветвей власти — законодательной, судебной и исполнительной, для участия в 48-м заседании рабочей группы УПО (Универсальный периодический обзор) и представления четвертого национального доклада страны о правах человека.

В ходе визита делегация Ирана, помимо представления национального доклада и ответов на вопросы представителей других стран мира, проведет встречи и переговоры с должностными лицами Совета ООН по правам человека, а также с послами и представителями других стран мира.

Гарибабади, разъясняя Универсальный периодический обзор (УПО), назвал этот механизм надзорным органом Совета ООН по правам человека с целью рассмотрения ситуации с правами человека во всех государствах-членах ООН на равной и неизбирательной основе, который был создан в соответствии с резолюцией об учреждении Совета по правам человека в марте 2006 года.