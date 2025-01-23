Аракчи: Отказ от ядерного оружия — постоянное и четкое обязательство Ирана

Аббас Аракчи, министр иностранных дел, в среду утром, 23 января 2025 года, в ответ на недавние заявления Антониу Гутерриша, Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, относительно ядерной программы Ирана, написал в своем аккаунте в сети X: «Нагло поучать иранцев, чтобы они раз и навсегда прояснили, что отказываются от обладания ядерным оружием».

По сообщению ИРНА, Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, в среду заявил: «Иран должен сделать первый шаг в направлении улучшения отношений со странами региона и Соединенными Штатами, прояснив, что его целью не является производство ядерного оружия».

Гутерриш на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал: «Главный вопрос здесь заключается в том, какие отношения у Ирана с Америкой. Здесь я должен сказать, что надеюсь, что иранцы раз и навсегда прояснят, что отказываются от обладания ядерным оружием и в то же время конструктивно взаимодействуют с другими странами региона».