23 янв. 2025 г., 13:34
Новости ID: 85728373
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Аракчи: Отказ от ядерного оружия — постоянное и четкое обязательство Ирана

23 янв. 2025 г., 13:34
Новости ID: 85728373
Аракчи: Отказ от ядерного оружия — постоянное и четкое обязательство Ирана

Тегеран, 23 января, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран написал в сети X, что давнее обязательство Ирана перед глобальным режимом нераспространения (оружия массового уничтожения) очевидно для всех, и Иран в 1968 году подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как один из членов-основателей.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел, в среду утром, 23 января 2025 года, в ответ на недавние заявления Антониу Гутерриша, Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, относительно ядерной программы Ирана, написал в своем аккаунте в сети X: «Нагло поучать иранцев, чтобы они раз и навсегда прояснили, что отказываются от обладания ядерным оружием».

По сообщению ИРНА, Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, в среду заявил: «Иран должен сделать первый шаг в направлении улучшения отношений со странами региона и Соединенными Штатами, прояснив, что его целью не является производство ядерного оружия».

Гутерриш на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал: «Главный вопрос здесь заключается в том, какие отношения у Ирана с Америкой. Здесь я должен сказать, что надеюсь, что иранцы раз и навсегда прояснят, что отказываются от обладания ядерным оружием и в то же время конструктивно взаимодействуют с другими странами региона».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .