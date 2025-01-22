Иран не представляет угрозы безопасности, заявил Зариф

Зариф отметил, что некоторые государства пытаются представить Иран как угрозу, используя такие концепции, как иранофобия и исламофобия, чтобы оправдать свои действия против мирного населения, в частности, в Газе. Он добавил, что аналогичные утверждения не имеют под собой реальных оснований.

«Если бы Иран действительно намеревался создать ядерное оружие, это уже произошло бы. Разработка ядерного оружия осуществляется в тайных лабораториях, а не на объектах, находящихся под международным контролем. Являясь сторонниками мирного решения, мы удивлены тем, что те, кто утверждает, что Иран всего в нескольких днях от создания ядерной бомбы, не поддержали Соглашение по ядерной программе, которое как минимум на 15 лет отстраняло бы Иран от возможности разработки ядерного оружия», — отметил он.

Зариф также опроверг обвинения в слабости Ирана в регионе, напомнив, что во время ирано-иракской войны Иран оказал сопротивление, несмотря на поддержку со стороны всех крупных держав, оказавших помощь Ираку. «Это был первый случай за 220 лет, когда Иран в ходе войны не потерял ни пяди своей территории», — подчеркнул он.

Он отметил, что группы сопротивления никогда не действовали от имени Ирана. «Мы поддерживаем права народов и их право на самоопределение, но сопротивление Палестины и Ливана никогда не действовало по указанию Ирана. Эти группы борются за свои идеалы», — добавил вице-президент.

Кроме того, Зариф подчеркнул, что Иран всегда готов к диалогу и сотрудничеству с соседними странами. Предложение о создании механизма «Ассоциации диалога Западной Азии» свидетельствует о стремлении Ирана к миру и стабильности в регионе. «Иран не является угрозой для безопасности региона, а, наоборот, всегда стремится к сотрудничеству и взаимодействию с соседями», - заключил он.