22 янв. 2025 г., 17:08
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Новости ID: 85727581
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Несколько израильских военных получили ранения в засаде бойцов сопротивления в Дженине

22 янв. 2025 г., 17:08
Новости ID: 85727581
Несколько израильских военных получили ранения в засаде бойцов сопротивления в Дженине

Тегеран, 22 января. ИРНА — СМИ сообщили о ранениях нескольких военнослужащих армии Израиля в результате засады, организованной силами сопротивления в городе Дженин на севере Западного берега реки Иордан.

Израильские СМИ сообщили, что этот серьезный инцидент произошел с военнослужащими армии Израиля в Дженине. В результате засады несколько израильских солдат получили ранения и были доставлены вертолетом в больницу Бейлинсон в Тель-Авиве. 

Палестинские СМИ также сообщили о громких взрывах, слышанных в Дженине, указывая, что эти взрывы произошли из-за засады, в которую попали израильские военные. 

В продолжение событий вооруженное крыло Сарая Аль-Кудс в Дженине заявило о намерении продолжать борьбу с израильскими силами, совместно с бойцами других групп сопротивления. 

С военной операции в Дженине, начатой израильской армией во вторник, наблюдается активное сопротивление со стороны палестинских ополченцев. По последним данным, в результате этого наступления погибло 10 палестинцев, еще 40 получили ранения.

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