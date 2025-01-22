Несколько израильских военных получили ранения в засаде бойцов сопротивления в Дженине

Израильские СМИ сообщили, что этот серьезный инцидент произошел с военнослужащими армии Израиля в Дженине. В результате засады несколько израильских солдат получили ранения и были доставлены вертолетом в больницу Бейлинсон в Тель-Авиве.

Палестинские СМИ также сообщили о громких взрывах, слышанных в Дженине, указывая, что эти взрывы произошли из-за засады, в которую попали израильские военные.

В продолжение событий вооруженное крыло Сарая Аль-Кудс в Дженине заявило о намерении продолжать борьбу с израильскими силами, совместно с бойцами других групп сопротивления.

С военной операции в Дженине, начатой израильской армией во вторник, наблюдается активное сопротивление со стороны палестинских ополченцев. По последним данным, в результате этого наступления погибло 10 палестинцев, еще 40 получили ранения.