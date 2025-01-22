22 янв. 2025 г., 13:15
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Новости ID: 85727276
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Усовершенствованная версия спутника "Коусар" отправится в космос

22 янв. 2025 г., 13:15
Новости ID: 85727276
Усовершенствованная версия спутника "Коусар" отправится в космос

Тегеран, 22 января, ИРНА – Генеральный директор наукоемкой компании, специализирующейся в аэрокосмической области, сообщил о запуске в космос модернизированной версии спутника "Коусар" в первой половине 1404 года по солнечному календарю.

В ходе визита великого лидера Исламской революции его светлости аятоллы Хаменеи на выставку достижений и возможностей частного сектора, активист в области космоса Хосейн Шахраби сообщил о запуске усовершенствованной версии спутника "Коусар" под названием "Коусар 1.5" в первой половине следующего года.

Спутник "Коусар 1.5", созданный усилиями отечественных специалистов, является усовершенствованной версией двух спутников "Коусар" и "Ходход", которые были запущены в космос 5 ноября 2024 года. Эти два спутника, выполняющие миссии дистанционного зондирования Земли (cпутник "Коусар") и интернета вещей (cпутник "Ходход"), играют ключевую роль в развитии точного земледелия.

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