Премьер-министр Катара призвал США вернуться к столу переговоров по иранской ядерной программе

"Мы считаем, что единственный путь вперед - это дипломатическое решение. Они (американцы) должны сесть за стол переговоров и попытаться достичь соглашения, которое устранит опасения всех сторон, включая региональные тревоги", заявил Абдулрахман Аль-Тани в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"В качестве соседнего государства Ирана я не хочу видеть началось гонка ядерных вооружений в регионе", сказал он. — Поэтому, прежде всего, для нас важно, чтобы наш регион был свободным от ядерного оружия. Однако это не должно препятствовать любой стране следовать мирным путем в использовании ядерной энергии", указал он.