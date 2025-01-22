22 янв. 2025 г., 07:22
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Новости ID: 85726755
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Премьер-министр Катара призвал США вернуться к столу переговоров по иранской ядерной программе

22 янв. 2025 г., 07:22
Новости ID: 85726755
Премьер-министр Катара призвал США вернуться к столу переговоров по иранской ядерной программе

Тегеран, 22 января. ИРНА — Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани заявил, что дипломатия является лучшим решением для сложных вопросов, призвав Соединенные Штаты вернуться к переговорам для достижения нового соглашения по ядерной программе Ирана.

"Мы считаем, что единственный путь вперед - это дипломатическое решение. Они (американцы) должны сесть за стол переговоров и попытаться достичь соглашения, которое устранит опасения всех сторон, включая региональные тревоги", заявил Абдулрахман Аль-Тани в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"В качестве соседнего государства Ирана я не хочу видеть началось гонка ядерных вооружений в регионе", сказал он. — Поэтому, прежде всего, для нас важно, чтобы наш регион был свободным от ядерного оружия. Однако это не должно препятствовать любой стране следовать мирным путем в использовании ядерной энергии", указал он.

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