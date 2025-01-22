22 янв. 2025 г., 07:05
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85726753
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Число жертв в Газе увеличилось до 47 107 человек

22 янв. 2025 г., 07:05
Новости ID: 85726753
Число жертв в Газе увеличилось до 47 107 человек

Тегеран, 22 января. ИРНА — Министерство здравоохранения Газы сообщило о том, что с 7 октября 2023 года число жертв в секторе Газа возросло до 47 107 человек.

В течение последних 24 часов в больницы было доставлено 72 тела погибших, из которых 68 человек были извлечены из-под завалов, а один человек скончался от серьезных травм. Кроме того, в этот период в больницы были госпитализированы 56 раненых.

Министерство здравоохранения Газы также отметило, что некоторые жертвы все еще остаются под завалами и на улицах, и команды спасателей не смогли к ним добраться.

По последним данным, общее число раненых в секторе Газа составляет 111 147 человек.

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