Число жертв в Газе увеличилось до 47 107 человек

В течение последних 24 часов в больницы было доставлено 72 тела погибших, из которых 68 человек были извлечены из-под завалов, а один человек скончался от серьезных травм. Кроме того, в этот период в больницы были госпитализированы 56 раненых.

Министерство здравоохранения Газы также отметило, что некоторые жертвы все еще остаются под завалами и на улицах, и команды спасателей не смогли к ним добраться.

По последним данным, общее число раненых в секторе Газа составляет 111 147 человек.