Иранская армия представила новую ракету "Фаджр-5" дальностью 110 км

Заместитель начальника операций сухопутных сил Генерал-майор Карим Чешак сообщил, что учения включали не только испытания ракеты "Фаджр-5", но и проверку различных типов беспилотных летательных аппаратов, а также высокоточных ракет "Алмаз" и бомб "Гаим", которые в ходе тестов успешно справились с задачами по уничтожению укреплённых объектов противника.

"Ракета 'Фаджр-5' представляет собой значительный шаг вперёд в развитии нашего ракетного вооружения, обеспечивая высокий уровень точности и эффективности," — отметил Чешак. Он подчеркнул, что данное учение стало первым в истории иранских сухопутных войск, полностью сосредоточенным на мобильных операциях и обширных наступательных сценариях, что позволило максимально приближенно имитировать условия реального боя.

В ходе учений также было уделено внимание новейшим технологиям и оборудованию, разработанному и произведённому иранскими специалистами. Чешак добавил, что оценка полевых возможностей и боевой готовности сил является одной из ключевых задач подобных мероприятий.