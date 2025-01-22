Иран и Азербайджан обсудили стратегическое партнерство в Тегеране

Пезешкиан отметил, что развитие отношений с соседними и мусульманскими государствами является основополагающим принципом внешней политики Ирана. Он подчеркнул важность сотрудничества с Азербайджаном и выразил уверенность, что дальнейшее расширение взаимных связей приведет к превращению двух стран в стратегических партнеров.

Заместитель премьер-министра Мустафаев передал Пезешкиану приветствие от президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он высказал признательность за усилия, предпринимаемые для развития двустороннего сотрудничества, и отметил позитивные изменения, наблюдаемые в последние месяцы под руководством нового президента Ирана.

Мустафаев также подчеркнул значимость роли Ирана в обеспечении мира и стабильности в регионе, отметив, что разрешение существующих проблем возможно только через сотрудничество стран региона, без вмешательства внешних сил.

В рамках встречи обсуждались текущие проекты и достижения в торговле и экономике. Мустафаев предоставил Пезешкиану детальный отчет о состоянии двусторонних отношений, включая совместные инициативы в области транспортировки и энергетического обмена.

Адаптация программы экономической делегации Азербайджана, находящейся в Тегеране, направлена на разработку дорожной карты по дальнейшему расширению экономических и торговых связей между двумя странами. В завершение встречи Мустафаев передал приглашение президента Алиева Пезешкиану с предложением посетить Азербайджан, что может стать важным шагом в углублении стратегического партнерства между двумя государствами.