Китай призвал к постоянному прекращению огня в Газе

Выступая на открытом заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Палестины и Израиля, Фу Конг выразил надежду, что сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке будет использована для деэскалации конфликта.

Он подчеркнул важность предотвращения возобновления боевых действий после перемирия. Фу Конг также выразил озабоченность заявлениями Израиля о возможности возобновления военных действий против Газы в случае провала переговоров о втором этапе прекращения огня, подкреплёнными, по его словам, гарантиями от некоторых стран.

Он призвал рассматривать текущее перемирие как основу для постоянного прекращения огня, а не как временную паузу перед новым нападением.