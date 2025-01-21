21 янв. 2025 г., 14:43
??????? ID: 85726245
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Китай призвал к постоянному прекращению огня в Газе

21 янв. 2025 г., 14:43
??????? ID: 85726245
Китай призвал к постоянному прекращению огня в Газе

Тегеран, 21 января, ИРНА - Постоянный представитель Китая при ООН Фу Конг заявил, что Пекин приветствует достижение перемирия в Газе, но подчеркнул, что оно должно быть не временным, а постоянным.

Выступая на открытом заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Палестины и Израиля, Фу Конг выразил надежду, что сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке будет использована для деэскалации конфликта.

Он подчеркнул важность предотвращения возобновления боевых действий после перемирия.  Фу Конг также выразил озабоченность заявлениями Израиля о возможности возобновления военных действий против Газы в случае провала переговоров о втором этапе прекращения огня,  подкреплёнными, по его словам, гарантиями от некоторых стран. 

Он призвал рассматривать текущее перемирие как основу для постоянного прекращения огня, а не как временную паузу перед новым нападением.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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